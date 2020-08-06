العراق ستوفر “الوقود والقمح” للبنان بعد الانفجار

2020/08/06 | 07:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد بيان للحكومة اللبنانية بأن العراق سيقدم الوقود للبنان لمساعدته في تجاوز تداعيات الانفجار في مرفأ بيروت.وجاء في البيان أن وفدا عراقيا برئاسة وزير النفط إحسان عبد الجبار اجتمع مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب الأربعاء، وأبلغه بأن بغداد ستقدم لبيروت مساعدات متمثلة بإمدادات وقود بعد الانفجار الذي وقع أمس الثلاثاء.وقالت وسائل الإعلام […]

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