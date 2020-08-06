بومبيو : مستمرون في تمديد حظر السلاح على إيران

2020/08/06 | 07:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستقدم الأسبوع المقبل مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، لتمديد حظر الأسلحة على إيران، رغم معارضة روسيا والصين.وقال بومبيو: “الأسبوع المقبل، ستقدم الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة على إيران”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب […]

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