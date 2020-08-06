ابنة هيفاء وهبي تدعو لوالدتها “الاقرب لقلبي”

2020/08/06 | 07:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، لوالدتها بعد تعرض منزلها للدمار جراء الانفجار الذي هز أرجاء العاصمة اللبنانية بيروت.وكتبت زينب فياض عبر انستجرام “اللهم إني استودعك أثمن أشيائي وأقربها إلى قلبي اللهم احفظ لي أبي وأمي..يا رب استودعك قلبهم لا يؤذيه بلاء الدنيا”.يذكر أن العلاقات بين هيفاء وابنتها زينب منقطعة منذ […]

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