نترات، نتريت، نتراتات ! - نزار حمود

2020/08/06 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نزار_حمود بداية ...



لا بد من الوقوف أكثر من دقيقة صمت على أرواح الضحايا الذين سقطوا في انفجار ميناء بيروت المروع.



لا بل يحبذ أن يكون الوقوف ساعات وأيام طويلة للغاية علَّ الأرجل تتعب والأقدام تدمى والعقول تستفيق من شدة الألم.



ما حدث في بيروت كان كارثة بكل ما للكلمة من معنى.



مدينةٌ مثل بيروت لا تستحق أن تنفجر أو أن تتفجر.



مدينة كهذه لا تستحق إلا أكاليل الغار وضوع الياسمين العسلي وبياض فساتين الفرح والأعراس وا ......





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