جاك بيديه: الصراع الإيكولوجي هو شكل من أشكال الصراع الطبقي - ماهر الشريف

2020/08/06 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماهر_الشريف ضمن السلسلة التي أطلقتها منذ أسابيع تحت عنوان: "التفكير في عالم جديد"، أجرت صحيفة الحزب الشيوعي الفرنسي "لومانيتيه" حواراً، في السادس من تموز/يوليو الجاري، مع الفيلسوف الفرنسي جاك بيديه.وجاك بيديه هو واحد من الفلاسفة الماركسيين البارزين في فرنسا؛ عمل منذ سنة 1998 أستاذاً في قسم الفلسفة في جامعة باريس العاشرة، وأصبح منذ سنة 2003 أستاذاً فخرياً فيها.



وكان قد أصدر مع رفيقه الفيلسوف جاك تك ......





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