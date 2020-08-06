نائب عن الفتح: جلسة مرتقبة لمجلس النواب لمناقشة جملة ملفات

2020/08/06 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، ان هناك جلسة مرتقبة لمجلس النواب بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى لمناقشة جملة ملفات مهمة، خاصة مايتعلق بقانون الموازنة والأزمات التي يعانيها البلد.وقال جابر لـ /المعلومة/، ان “الوضع بحاجة ملحة الى عقد جلسة للبرلمان للوقوف على بعض القضايا الحساسة والأزمات التي يمر بها العراق”.وأضاف […]

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