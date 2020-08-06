مسؤول اميركي سابق: على الادارة الامريكية المقبلة العمل على تفكيك العراق ودعم الدولة الكردية

2020/08/06 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا المستشار السابق للأمن القومي الأميركي جون بولتن إلى الاستعداد لمرحلة ما بعد إجراء الانتخابات الأميركية، عاداً “تفكك العراق نافعاً جداً”.وقال بولتن في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ في الواقع، لا أظن أن لدى أميركا سياسة فاعلة بخصوص الكرد.رغم أن ذلك للأسف لا يجعلنا مختلفين عن كثير من الدول الأخرى، خاصة في أوروبا.[…]

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