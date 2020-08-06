نائب: حادثة بيروت كبوة جديدة للعرب من المحيط للخليج

2020/08/06 | 08:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد النائب عن محافظة ديالى رياض التميمي، حادثة بيروت امس الاول كبوة جديدة للعرب من المحيط للخليج.وقال التميمي في بيان تلقته “تقدم”، “قتلوا بيروت، و ادموا قلوب العرب، نعم انها بيروت المدللة اصبحت منكوبة، وقبلها بغداد ودمشق وصنعاء، منارات العلم والثقافة والفن، وجميعها عاشت الحرب والجحيم والدمار والخراب ولربما كانت القاهرة على القائمة تنتظر …

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