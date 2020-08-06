البياتي يحذر من لعبة سياسية لتأجيل بعض القوانين بهدف تأجيل اجراء الانتخابات الى 2022

2020/08/06 | 09:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..حذر المحلل السياسي كامل البياتي، من لعبة سياسية قد تقودها بعض الكتل غير الراغبة باجراء الانتخابات المبكرة، لافتا الى ان هناك من يحاول عرقلة بعض القوانين المهمة لاجراء الانتخابات، اضافة للازمة المالية التي قد تكون ذريعة الى عدم اجراء الانتخابات في 2021 وتأجيلها الى 2022.وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “بعض الاحزاب بدأت […]

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