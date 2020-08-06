بالصور ... الوفد العراقي يلتقي المسؤولين اللبنانيين

2020/08/06 | 09:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، أن المساعدات العراقية التي وصلت إلى لبنان بلغت 20 طناً من المواد الطبية.

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