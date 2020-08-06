2020/08/06 | 09:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شرطة كركوك تكشف حقيقة قيام زوجة بقتل زوجها وتقطيعه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شرطة كركوك تكشف حقيقة قيام زوجة بقتل زوجها وتقطيعه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).