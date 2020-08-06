2020/08/06 | 09:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد 30 ساعة... هكذا نجا شاب قذفه انفجار بيروت إلى البحر (صورة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/06 | 09:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد 30 ساعة... هكذا نجا شاب قذفه انفجار بيروت إلى البحر (صورة)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد 30 ساعة... هكذا نجا شاب قذفه انفجار بيروت إلى البحر (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).