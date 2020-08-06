قراءة في نتائج التشريح الاجتماعي للشخصية العراقية ح16 - عباس علي العلي

2020/08/06 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي الشخصية المنفعلة وحدودها الوصفيةمن خلال الوصف السابق ومقارنة مع الشخصية الفاعلة الإيجابية يمكنن أن نؤشر جملة من الحدود التوصيفية لهذه لشخصية أعتمادا على المعايير العلمية لتي نلتمسها عادة في تحديد الأطر العامة، دون أن نتبناها كقانون مجردا وعاما، فهي إذا صورة غالبة تقريبا وإجمالية أكثر من كونها قاعدة حاكمة في الوصف.تتميز الشخصية الإنفعالية بعدة من المميزات التي تنفرد بها كخصائص محددة نابعة م ......





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