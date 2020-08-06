مصرف الرافدين يشمل فئة من الموظفين بخدمة “سلّفني”

2020/08/06 | 09:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مصرف الرافدين اليوم الخمسين شمول منتسبي تشكيلات وزارة الداخلية بخدمة سلفني.وقال المصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إنه “شمل منتسبي تشكيلات الداخلية بخدمة سلفني التي تمنح للمنتسب وتستقطع من راتبه الشهري ومن دون فوائد”.وأشار البيان إلى شمول مديرية شرطة الكهرباء واللواء العاشر من شرطة الحدود ومديرية الدفاع المدني […]

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