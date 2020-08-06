نائب: الكاظمي مطالب بايضاح هذه الملفات داخل البرلمان وإيجاد حل للازمات

2020/08/06 | 09:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص: بين النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مطالب بايضاح بعض الأمور والملفات من خلال الحضور الى مجلس النواب، لافتا الى ان هناك أزمات ومعرقلات ينبغي حلها وخاصة مايتعلق بتأخر الرواتب لبعض الدوائر.وقال كريم لـ /المعلومة/، ان “ العراق وبالرغم من لجوئه الى الاقتراض الداخلي والخارجي الا ان […]

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