انتر ميلان يتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي

2020/08/06 | 09:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تأهل فريق إنتر ميلان الإيطالي إلى دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد فوزه على خيتافي الإسباني بهدفين دون مقابل، في المباراة التي استضافها ملعب «فيلتينس أرينا» بمدينة جلسنكيرشن الألمانية، في منافسات دور الـ16 للمسابقة.يشار إلى أن مواجهة الفريقين،التي كانت مقررة في مارس الماضي، قد تأجلت بسبب فيروس كورونا، ليقرر الاتحاد […]

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