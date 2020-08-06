لا دليل على إصابة وبائية في أسماك هور الدلمج النافقة جنوبي العراق

2020/08/06 | 09:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق الرسمي لوزارة الزراعة العراقية حميد النايف في بيان الاربعاء، أن الفحوصات المختبرية للأسماك النافقة في هور الدلمج، لم تثبت وجود أية اصابة ...

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