خبير اقتصادي يتوقع ارتفاع اسعار الدولار متأثراً بشلل الحركة الاقتصادية في لبنان

2020/08/06 | 09:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..توقع الخبير الاقتصادي احسان الكناني، ارتفاع اسعار الدولار في العراق وبعض الدول العربية متأثراً بتوقف الحركة المصرفية اللبنانية اضافة الى وجود الكثير من الحسابات للدول الاخرى داخل لبنان.وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان “البنك المركزي يجب ان يحافط على سعر صرف الدولار بعيدا عن التأثيرات الاقليمية، ويضخ اكبر من الكميات السابقة لتلبية […]

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