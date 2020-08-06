لجنة الحكام بإتحاد الكرة تجتمع لإعداد الحكام للموسم الجديد

2020/08/06 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

إجرت لجنة الحكام في الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، إجتماعا عبر الدائرة الالكترونية، لمناقشة إعداد الحكام لموسم 2020 – 2021.

وذكر عضو اللجنة رعد سليم في بيان تلقته (بغداد اليوم) ،إن:" لجنة ودائرة الحكام تواصل اجتماعاتها عبر الدائره الالكترونيه لاعداد الحكام والمقيمين للموسم المقبل وحضر اجتماع مساء أمس الاربعاء، د اسعد لازم عضو الهيئه التطبيعيه، وتداول المجتمعون الآراء بشأن الموسم الجديد وإعداد الحكام للمنافسة".

وكانت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم قد صادقت في وقت سابق على توصيات لجنة المسابقات، بشأن تحديد موعد انطلاق دوري الكرة الممتاز لموسم (2020-2021).





وذكرت الهيأة في بيان: "تمت المصادقة بشكل رسمي على توصيات لجنة المسابقات بشأن الموسم الجديد، والذي سينطلق بشكل رسمي يوم الأحد الموافق العشرين من أيلول المقبل، بنظام الدوري العام، وبمشاركة عشرين فريقاً ، وان قرعة دوري الكرة الممتاز لموسم 2020/2021، ستقام بالتاسع والعشرين من شهر آب الجاري داخل مقر اتحاد الكرة العراقي".

وأضافت إن: لجنة المسابقات ستقوم بإصدار لائحة المسابقات الجديدة للدوريات كافة ، على أن يتم طبع كراس الموسم الجديد بعد إجراء القرعة بموعد أقصاه أسبوع واحد".

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