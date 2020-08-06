خبير روسي يفسر اللون الوردي للانفجار في بيروت

2020/08/06 | 09:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اوضح الخبير العسكري الروسي أوليغ جيلتونوزكو، أن اللون الوردي لدخان الانفجار في بيروت مرتبط بمواد كانت مخزنة في الميناء ورفعتها في الهواء، موجة الانفجار الشديدة جدا.وقال الخبير، إن لون السحابة التي تشكلت بعد الانفجار، كما يبدو من الصور، كان زهريا فاقعا.وأضاف، أن “تميز الانفجار في بيروت بطابع معقد، […]

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