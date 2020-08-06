2020/08/06 | 09:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحف الخميس تولي اهتماما لتاكيد الكاظمي اهمية الجهد الاستخباري بعمل وزارة الداخلية..ولعزم وزارة الصحة بحث فرض الحظر الصحي المناطقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/06 | 09:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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