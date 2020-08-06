ليبيا: تسجيل 251 إصابة جديدة بكورونا وثلاث وفيات

2020/08/06 | 10:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عن تسجيله 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير.وأشار المركز في بيان له ، إلى أن من بين الـ251 حالة المسجلة 64 حالة في العاصمة طرابلس.وأضاف المركز أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة ارتفع إلى 4475 حالة، منها 3763 حالة نشطة، […]

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