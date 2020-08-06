2020/08/06 | 10:34 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عن تسجيله 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير.
وأشار المركز في بيان له ، إلى أن من بين الـ251 حالة المسجلة 64 حالة في العاصمة طرابلس.وأضاف المركز أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة ارتفع إلى 4475 حالة، منها 3763 حالة نشطة، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليبيا: تسجيل 251 إصابة جديدة بكورونا وثلاث وفيات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عن تسجيله 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير.
وأشار المركز في بيان له ، إلى أن من بين الـ251 حالة المسجلة 64 حالة في العاصمة طرابلس.وأضاف المركز أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة ارتفع إلى 4475 حالة، منها 3763 حالة نشطة، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليبيا: تسجيل 251 إصابة جديدة بكورونا وثلاث وفيات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليبيا: تسجيل 251 إصابة جديدة بكورونا وثلاث وفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).