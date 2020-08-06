اليابان تحيي الذكرى الـ75 لضرب أمريكا هيوريشيما بقنبلة نووية

2020/08/06 | 10:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تحيي هيروشيما، اليوم الخميس، الذكرى الخامسة والسبعين لإلقاء أمريكا القنبلة الذرية على المدينة والذي أودى بحياة 240 ألف شخص العام 1945.وجرى تقليص مراس الاحتفال بالذكرى هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ولم يتمكن من حضور المراسم التذكارية سوى الناجين وذويهم.وقالت المدينة إنه نظرا لأهمية الذكرى الخامسة والسبعين للقصف، الذي أودى بحياة […]

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