2020/08/06 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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محافظ واسط يعلن توقف استيراد الأوكسجين من إيران: نحتاج 50 طناً اسبوعياً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ واسط يعلن توقف استيراد الأوكسجين من إيران: نحتاج 50 طناً اسبوعياً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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