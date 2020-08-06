محافظ واسط يعلن توقف استيراد الأوكسجين من إيران: نحتاج 50 طناً اسبوعياً


محافظ واسط يعلن توقف استيراد الأوكسجين من إيران: نحتاج 50 طناً اسبوعياً
2020/08/06 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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