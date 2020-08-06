أندية انكليزية تتهافت على ضم النجم الجزائري سعيد بن رحمة

2020/08/06 | 10:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..جذب أحد النجوم الجزائريين البارزين اهتمام المدير الفني لتوتنهام، جوزيه مورينيو، بعد توهجه في الآونة الأخيرة.وقالت صحيفة ميرور البريطانية إن عدة أندية في البريميرليج تتهافت على ضم النجم الجزائري، سعيد بن رحمة، لاعب نادي برينتفورد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.وقالت ميرور إن نادي توتنهام مستعد لدخول سباق التعاقد مع بن رحمة، […]

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