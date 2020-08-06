سعر الليرة اللبنانية بعد انفجار بيروت

2020/08/06 | 10:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت نقابة الصرفين في لبنان اليوم الخميس عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.وقالت النقابة لوسائل إعلام لبنانية إن سعر صرف الدولار سيكون بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 ليرة للدولار كحد أدنى والبيع بسعر 3900 ليرة للدولار كحد أقصى.لكن صحفاً إلكترونية أخرى قالت إن سعر صرف الدولار تراوح مساء […]

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