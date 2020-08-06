2020/08/06 | 10:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب السيستاني يدعو جميع محبّي الخير في العالم الى التضامن مع الشعب اللبناني في هذا الظرف العصيب وتقديم العون له هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/06 | 10:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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