الطاقة النيابية: حكومة الكاظمي رفضت مقترحين مهمين لتحسين الكهرباء

2020/08/06 | 10:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية محمود الزجراوي، الخميس، عن رفض الحكومة الحالية مقترحين بشأن النفط الابيض والطاقة الشمسية، محذرا من اندثار محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بالنفط الأسود.في وقال الزجراوي تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة الحالية رفضت مقترحين تقدمنا بهما شخصيا أولا فيما يتعلق بتكرير النفط الابيض للحفاظ […]

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