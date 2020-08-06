فيلم ( لص بغداد ) .. السينما وفخ التنميط

2020/08/06 | 10:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.ياسر البراك تحاول السينما المصرية أن تقتفي أثر السينما الغربية وتحديداً الأمريكية في العمل على ثيمات سينمائية تحتاج الى الكثير من التقانات التي ربما لا تتوافر في مصر لا على مستوى جودة السيناريو أو العناصر الأخرى المكونة للشريط الفيلمي مثل الاخراج والتصوير والتمثيل والخدع السينمائية والمؤثرات البصرية ، ولعل فيلم ( لص بغداد ) […]

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