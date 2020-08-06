السيستاني يدعو محبي الخير في العالم للتضامن مع الشعب اللبناني

2020/08/06 | 10:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اصدر مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني، الخميس، بيانا اعرب فيه عن بالغ الأسى والأسف للحادث المفجع الذي تعرّضت له بيروت ، داعيا جميع محبّي الخير في العالم الى التضامن مع الشعب اللبناني في هذا الظرف العصيب .وفيما يلي نص البيان: تعبّر المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف عن بالغ الأسى والأسف […]

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