مكتب المرجع الديني الاعلى علي السيستاني يصدر بياناً بشأن انفجار بيروت

2020/08/06 | 10:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مكتب المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، الخميس، بيانا بشأن انفجار بيروت.وقال المكتب في البيان : “تعبّر المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف عن بالغ الأسى والأسف للحادث المفجع الذي تعرّضت له مدينة بيروت العزيزة إثر الانفجار الهائل الذي … Readmore

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