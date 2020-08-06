المنافذ الحدودية : ضبط شخصين بحوزتهما وثائق للشركة الفاحصة(Tuv) الألمانية

2020/08/06 | 10:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعلنت هيئة المنافذ الحدودية ، عن ضبط شخصين داخل الحرم الكمركي بحوزتهما وثائق ومستندات ووصولات للشركة الفاحصة(Tuv) الألمانية بغية إخراجها خارج المنفذ الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الخميس ، ان “عملية الضبط تمت استنادا إلى معلومات جهاز الأمن الوطني العراقي/مكتب منفذ سفوان الحدودي لتفادي إتلاف وثائق مزورة ودفاتر […]

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