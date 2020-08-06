فيفو تطلق سلسلة هواتف X50 التي تقدم تجربة تصوير احترافية

2020/08/06 | 10:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أطلقت فيفو اليوم بشكل رسمي هاتفي X50 وX50 Pro ضمن سلسلة هواتف X50 الجديدة كلياً.وانطلاقاً من التزام فيفو بالتصاميم والابتكارات المرتكزة على خدمة العملاء، يحتوي الهاتفان على تقنيات احترافية للكاميرات من شأنها أن تُحدث ثورة في عالم التصوير بالهواتف المحمولة.وبهذه المناسبة، وقال جيت زو، رئيس العمليات في شركة فيفو لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: […]

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