نصيف تطالب بوقف استيراد دبس التمر ودعم المنتج الوطني تزامناً مع موسم انتاجه

2020/08/06 | 10:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عالية نصيف، الخميس، رئيس الوزراء وجهاز الأمن الوطني بتنفيذ إجراءات حماية المنتج الوطني من خلال منع استيراد مادة دبس التمر تزامناً مع موسم إنتاجه داخل العراق.وقالت نصيف : ان “العديد من الشكاوى وصلتنا من أصحاب معامل دبس … Readmore

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