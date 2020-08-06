2020/08/06 | 10:52 - المصدر: ساحات التحرير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت مجموعة البنك الدولي إنها مستعدة لإجراء تقييم لأضرار وحاجات لبنان بعد الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت، والعمل مع شركاء لبنان لتعبئة تمويل عام وخاص لإعادة الإعمار والتعافي.
وقال البنك الدولي في بيان إنه “سيكون على استعداد أيضا لإعادة برمجة … Readmore
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وقال البنك الدولي في بيان إنه “سيكون على استعداد أيضا لإعادة برمجة … Readmore
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك الدولي يبدي استعداده لتعبئة تمويل عام وخاص لإعادة إعمار بيروت) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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