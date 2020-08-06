البنك الدولي يبدي استعداده لتعبئة تمويل عام وخاص لإعادة إعمار بيروت

2020/08/06 | 10:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مجموعة البنك الدولي إنها مستعدة لإجراء تقييم لأضرار وحاجات لبنان بعد الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت، والعمل مع شركاء لبنان لتعبئة تمويل عام وخاص لإعادة الإعمار والتعافي.وقال البنك الدولي في بيان إنه “سيكون على استعداد أيضا لإعادة برمجة … Readmore

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