2020/08/06 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الانتخابات تعني حرية اختيار الشخص الذي يثق به ويعطي صوته له وهو مطمأن ومرتاح الضمير لأن هذا الشخص هو الذي يترجم طموحه وأمله في مستقبل يضمن للوطن حريته وسيادته وللشعب سعادته واستقراره والحياة الحرة الكريمة له وللأجيال القادمة.



الانتخابات والتصويت للدوائر المتعددة يعني اغتراب الناخب وضياع حق الاختيار له وبمن يثق به ويعرفه أهل للأمانة والإخلاص للوطن والشعب وهذا يعني أن في الدوائر المتعددة يذهب صو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتخابات بين الدائرة الواحدة والدوائر المتعددة (2) - فلاح أمين الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانتخابات بين الدائرة الواحدة والدوائر المتعددة (2) - فلاح أمين الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).