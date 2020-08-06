2020/08/06 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني مدخل إلى الفلسفة ( 1 / 3 )ما هي الفلسفة ؟الفلسفة لفظة إغريقيّة ليس لها ما يقابلها في أي لغة أخرى، ولذلك نجد أنها حافظت في كل اللغات على نفسها كلفظة متميّزة، قيل فيها الكثير من التعريفات المختلفه من حيث الرؤية والمضمون والاسلوب، وفق طروحات الفلاسفة واختلافهم منذ الاغريق إلى يومنا هذا، لكنهم جميعاً اتفقوا على أن الفلسفة هي المدخل الرئيسي للمعرفة.الفلسفة كلمة يونانية الأصل مركبة من ج ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدخل إلى الفلسفة ( 1 / 3 ) ما هي الفلسفة ؟ - غازي الصوراني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدخل إلى الفلسفة ( 1 / 3 ) ما هي الفلسفة ؟ - غازي الصوراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).