2020/08/06 | 10:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهر يتحدث للكاظمي عن حبيبته : احب وحدة من 10 سنوات حتى صارت ما حلوه! “ استمع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لمجموعة من المتظاهرين الشباب وسط بغداد، فيما فاجأه أحدهم بأنه خرج للتظاهر من أجل حبيبته.وقال المتظاهر للكاظمي مازحا: “منذ 10 سنوات أحب فتاة، حتى أنها لم تعد جميلة”، في إشارة إلى تأخر […]

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