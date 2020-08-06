بيان آية الله السيد علي السيستاني حول انفجار بيروت

2020/08/06 | 10:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مكتب المرجع الديني الاعلى في النجف الاشرف السيد علي السيستاني اليوم الخميس، بيانا حول انفجار بيروت....

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