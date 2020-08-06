جون بولتون.. تفكك العراق يخدم المصالح الاميركية

2020/08/06 | 10:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح المستشار السابق للأمن القومي الأميركي جون بولتون، في لقاء تلفزيوني، ان تفكك الدولة العراقية يخدم المصالح الاميركية وعلى الاكراد، إلى انتظار إجراء...

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