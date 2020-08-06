خبير القانوني ينتقد قانون الحماية من العنف الاسري ويؤشر اربع ملاحظات عليه

2020/08/06 | 10:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … حدد الخبير القانوني علي التميمي، أربع ملاحظات حول مشروع قانون الحماية من العنف الاسري ، مشددا على ان يكون القانون بصبغة عراقية خالصة بعيدة عن الاستنساخ من قوانين أجنبية .وقال التميمي في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الخميس , إن “مشروع القانون جمع المواد المبعثرة في قانون العقوبات العراقي وقانون الأحوال […]

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