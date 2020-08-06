وزير النفط: وجبات قادمة لنقل زيت الغاز إلى بيروت

2020/08/06 | 11:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النفط احسان عبد الجبار رئيس الوفد المرسل لمساعدة بيروت ممثل رئيس الوزراء أن 15 طبيبا عراقيا باختصاصات جراحية مختلفة وصل بيروت مع الوفد ويقوم الان بمزاولة مهامه، فيما أشار إلى ان وجبات قادمة لنقل زيت الغاز الى بيروت

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