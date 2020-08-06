2020/08/06 | 11:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التميمي: بغداد قد تصل إلى ’أسوأ’ من حال بيروت.. والعار سيلاحقنا! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/06 | 11:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التميمي: بغداد قد تصل إلى ’أسوأ’ من حال بيروت.. والعار سيلاحقنا!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التميمي: بغداد قد تصل إلى ’أسوأ’ من حال بيروت.. والعار سيلاحقنا!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).