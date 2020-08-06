لأول مرة.. امرأة تشارك رسميا في فريق كرة قدم للرجال

2020/08/06 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

باتت الشابة إيلين فوكيما أول لاعبة كرة قدم تشارك في فريق للرجال، بعدما التحقت بفريق فواروت، أحد المنافسين بدوري الدرجة الرابعة الهولندي.

ومنح اتحاد كرة القدم في هولندا اللاعب صاحبة الـ 19 عامًا الضوء الأخضر للتواجد ضمن صفوف فريق فواروت للرجال، وذلك ضمن خطة ستطبق في الموسم المقبل 2020-2021، لتقييم إمكانية السماح للرجال والسيدات بتشكيل فرق مشتركة في الفئات الأعلى من الدوري.

ووصفت فوكيما قرار الاتحاد الهولندي بأنه رائع، لأنه يسمح لها باللعب في هذا الفريق.

وأضافت: " ألعب إلى جوار لاعبي فواروت منذ كنت في الخامسة من عمري وكنت حزينة لعدم قدرتي على الاستمرار في ذلك".

وأوضحت:" إنه تحدٍ وهذا ما يحفزني، سألت النادي عن إمكانية ذلك وتقدمنا معًا بطلب للاتحاد، تحمس زملاء الفريق أيضًا لبقائي معهم، لا أعرف كيف سيسير الأمر، لكنني سعيدة على أي حال بمشاركتي في هذه التجربة الفريد".

يشار إلى أن لوائح اتحاد كرة القدم في هولندا تسمح بتشكيل فرق مشتركة بين الرجال والسيدات حتى عمر 18 عامًا، لكن ليس في مرحلة عمرية تالية، لذلك فإن حالة فوكيما فريدة من نوعها.

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