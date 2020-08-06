وزير الخارجية اللبناني المستقيل: التركيبة السياسية غير قابلة للإصلاح

2020/08/06 | 11:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الخارجية اللبناني المستقيل ناصيف حتي، إن سبب استقالته، قناعة بعد خمسة أشهر ونصف شهر من وجوده في الحكومة، أن الرؤية الإصلاحية التي كان يبحث عنها غير موجودة.وقال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، اليوم الخميس: “لا أحمل المسؤولية لطرف واحد.أنا أحمل المسؤولية للتركيبة السياسية اللبنانية، وفي سياق لعبتها التقليدية لإبقاء الوضع …

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