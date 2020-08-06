2020/08/06 | 11:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – عبرت المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف عن بالغ الأسى والأسف للحادث المفجع الذي تعرّضت له مدينة بيروت العزيزة إثر الانفجار الهائل الذي وقع في مرفئها وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والمفقودين واضعاف ذلك من الجرحى والمصابين وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين عن بيوتهم ومساكنهم ، وأدّى الى خراب واسع […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب السيد السيستاني يصدر بيانا حول انفجار مرفأ بيروت المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب السيد السيستاني يصدر بيانا حول انفجار مرفأ بيروت) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب السيد السيستاني يصدر بيانا حول انفجار مرفأ بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).