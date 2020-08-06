بتوجيه من الكاظمي.. هيئة المنافذ تعلن تشكيل لجنة لجرد الحاويات ذات الطابع الكيميائي

2020/08/06 | 11:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت هيئة المنافذ الحدودية استحصال موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تشكيل لجنة لجرد الحاويات المتكدسة في المنافذ لتفادي حدوث كارثة شبيهة بانفجار مرفأ بيروت.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن هيئة المنافذ أن الموافقة حصلت من رئاسة الوزراء على تشكيل لجنة عاجلة لجرد الحاويات ذات الطابع الكيميائي وعالية الخطورة أو مزدوجة الاستخدام ونترات الامونيا الموجودة في المنافذ الحدودية تحسبا لحدوث أي انفجارات بسبب تخزينها على أن يتم اكمال أعمال اللجان في المنافذ خلال اثنتين وسبعين ساعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مبينة أن اللجان ستكون برئاسة مدير المنافذ وعضوية كافة الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية.

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