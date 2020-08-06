المتحدث باسم حكومة الإقليم: الكاظمي لديه الجدية الكاملة في حل المشاكل مع كردستان

2020/08/06 | 11:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت حكومة إقليم كردستان استمرارها بفتح أبواب الحوار مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة بين بغداد وأربيل.

ونفى المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل، وجود أي خلافات أو قطيعة بشأن المفاوضات مع بغداد، مضيفا أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لديه الجدية الكاملة في حل المشاكل مع الإقليم.

وأشار عادل إلى أن وفدا من حكومة الإقليم سيزور بغداد قريبا لاستكمال المفاوضات لحسم جميع الخلافات والتوصل لاتفاق شامل بشأن النفط والمنافذ الحدودية والمستحقات المالية، لافتا إلى تقدم إيجابي بين بين البيشمركة ووزارة الدفاع.

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