الاعلام الأمني: مقتل 4 إرهابيين بضربة للتحالف الدولي في جبال حمرين

2020/08/06 | 11:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني مقتل اربعة ارهابيين بضربة للتحالف الدولي في جبال حمرين.

الخلية أكدت في بيان أن طيران التحالف الدولي وبأمر من قيادة العمليات المشتركة نفذ ضربة جوية في سلسلة جبال حمرين اسفرت عن مقتل أربعة إرهابيين.

وأشار البيان إلى أن قوة من الفرقة الخامسة ب‍الشرطة الاتحادية خرجت بعد تنفيذ هذه الضربة وعثرت على وكر يحتوي على عشرين عبوة ناسفة معدة للتفجير، لافتا إلى ان العناصر الإرهابية أعدت هذه العبوات لتنفيذ عملية إرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية.

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