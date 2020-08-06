2020/08/06 | 11:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ كربلاء يؤكد على اعتماد معايير جديدة بزيارة عاشوراء المقبلة للحفاظ على ارواح وسلامة المواطنين بسبب تفشي كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/06 | 11:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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